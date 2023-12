NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Tui nach Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 6,80 Euro belassen. Der Reisekonzern habe erwartungsgemäß gut abgeschnitten, schrieb Analyst Richard Clarke in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das im neuen Geschäftsjahr angestrebte operative Ergebniswachstum (Ebit) liege über der Konsensschätzung, während die mittelfristigen Unternehmensziele verhaltener erschienen./gl/edh;