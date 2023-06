NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Thyssenkrupp nach Bestätigung der Pläne für den Börsengang der Wasserstoffsparte Nucera auf "Neutral" mit einem Kursziel von 5,70 Euro belassen. Damit gehe ein moderater Wertzuwachs für die Aktionäre des Stahl- und Industriekonzerns einher, schrieb Analyst Dominic O'Kane in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/ag;