NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Tesla auf "Underperform" mit einem Kursziel von 150 US-Dollar belassen. Analyst Toni Sacconaghi verglich in einer am Montag vorliegenden Studie die Situation des US-Elektroautobauers mit dem chinesischen Konkurrenten BYD. Beide seien mittlerweile vergleichbar groß, aber BYD wachse schwungvoller. Dennoch sei die BYD-Aktie viel günstiger bewertet, rechtfertigte er deren positives Votum mit "Outperform". Die Bewertung von Tesla impliziere mehr als nur das Geschäft eines Autoherstellers./tih/ajx;