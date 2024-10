ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Tesla auf "Sell" mit einem Kursziel von 197 US-Dollar belassen. Die Auslieferungszahlen des E-Autobauers für das dritte Quartal lägen etwas hinter seinen Erwartungen, schrieb Analyst Joseph Spak in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Der Fokus liege nun erst einmal auf der Robo-Taxi-Veranstaltung in Kürze./ajx/la;