NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Saint-Gobain auf "Overweight" mit einem Kursziel von 117 Euro belassen. Elodie Rall zog in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie ein Fazit von der jüngsten Berichtssaison im Baustoffsektor, in der die Zahlen im Schnitt leicht über den Erwartungen gelegen hätten. Sie erwähnte aber zugleich die geringe Bedeutung des ersten Quartals für das Gesamtjahr. Heidelberg Materials bleibt auch im Hinblick auf den Kapitalmarkttag in der kommenden Woche auf ihrer "Analyst Focus List". Positiv schätzt sie aber auch Saint-Gobain ein./tih/ajx;