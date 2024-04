NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Tesla nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 165 US-Dollar belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) habe die Konsensschätzung um zehn Prozent übertroffen, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er habe darüber hinaus den Eindruck, dass Tesla-Chef Musk den Markt mit einer beschleunigten Einführung neuer Modelle im zweiten Halbjahr 2025 besänftigen wolle./bek/ck;