NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Tesla nach Absatzzahlen für das vergangene Quartal von 210 auf 225 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Er habe seine Umsatz- und Ergebnisschätzungen für den Elektroautobauer geringfügig angepasst, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aussichten für 2024 seien aber immer noch ungewiss./gl/la;