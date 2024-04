FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Tesla auf "Buy" mit einem Kursziel von 189 US-Dollar belassen. Er warte bei dem Elektroautobauer auf Klarheit über eine Änderung der Strategie, schrieb Analyst Emmanuel Rosner in einer am Montag vorliegenden Studie. Wenn das Robotaxi-Geschäft beschleunigt werde, ohne dass sich der Fokus oder der Zeitplan für das Model 2 ändere, könne dies als positives Signal für Teslas Vertrauen in seine autonome Technologie gewertet werden und sich positiv auf die Jahresschätzungen auswirken. Sollte das Model 2 jedoch verschoben oder gestrichen werden, würde er sich Sorgen bezüglich neuer Ausführungsrisiken machen./la/he;