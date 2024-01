FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Tesla nach Zahlen von 260 auf 250 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der vage Ausblick des US-Elektroautobauers bestärke ihn in seiner vorsichtigen Sicht auf 2024, schrieb Analyst Emmanuel Rosner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Volumenwachstum dürfte sich sehr in Grenzen halten und es drohe Druck auf die Gewinne. Tesla sehe 2024 selbst als Übergangsjahr vor dem Produktionsstart eines neuen Modells in der zweiten Jahreshälfte 2025./gl/he;