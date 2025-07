NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Symrise nach einem Analystenbriefing auf "Underperform" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Die Kundenaktivität habe sich im zweiten Quartal wohl verschlechtert, schrieb Charlie Bentley in einer am Montag vorliegenden Studie. Angesichts der Marktlage in den USA und bei Tierfutter könne es schwieriger werden, das überdurchschnittliche Wachstum in den Endmärkten des Aromen- und Duftstoffherstellers beizubehalten./rob/tih;