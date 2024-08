Symrise 110.04 CHF 1.78% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Symrise von 110 auf 108 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Halbjahreszahlen des Aromenherstellers hätten weitgehend den Konsensschätzungen entsprochen, schrieb Analystin Georgina Fraser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings sei sie vorsichtiger geworden, was die Fähigkeit von Symrise betrifft, die Profitabilität zu steigern. Die Expertin reduzierte ihre Ergebnisprognosen (Ebitda) für die Jahre 2024 bis 2026./edh/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.08.2024 / 16:39 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.