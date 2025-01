NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Symrise von 120 auf 114 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Charlie Bentley begründete dies in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar mit der aktuellen Bewertung der Summe aller Teile des Aromenkonzerns. Die Gewinnschätzungen seien weitgehend unverändert geblieben. Die Margenambitionen könnten allerdings zulasten des Wachstums gehen./ag/zb;