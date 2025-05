Investment-Note für Swiss Re-Aktie: Neue Analyse von UBS AG

Die Schweizer Grossbank UBS hat Swiss Re nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 155 Franken belassen. Die überraschend starken Resultate des Versicherers beruhten grossteils auf Einmaleffekten, schrieb Will Hardcastle am Freitag in einer ersten Reaktion.

Aktienauswertung: Die Swiss Re-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Swiss Re-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 13:36 Uhr 0.7 Prozent im Plus bei 150.65 CHF. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 2.89 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden via SIX SX 641’259 Swiss Re-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein kletterte seit Anfang des Jahres 2025 um 19.9 Prozent nach oben. Die Ergebnisse für Q1 2025 dürfte Swiss Re am 16.05.2025 vorlegen.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.05.2025 / 06:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.05.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.