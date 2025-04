NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Symrise auf "Overweight" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Nach den Zahlen des Aromenherstellers für das erste Quartal hob Analyst Edward Hockin seine Schätzung für den bereinigten Umsatz 2025 etwas an, senkte aber seine Prognose für das Ergebnis je Aktie um zwei Prozent aufgrund von Wechselkursentwicklungen, wie aus einer am Mittwoch vorliegenden Studie hervorgeht./ajx/gl;