ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Symrise auf "Buy" mit einem Kursziel von 138 Euro belassen. Dass der Hersteller von Duftstoffen und Aromen im Rahmen eines Kapitalmarkttages den Margenausblick für 2024 angehoben habe, überrasche zwar nicht sonderlich, sei aber dennoch leicht positiv zu werten, schrieb Analyst Charles Eden in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. So sei das Unternehmen in diesem Bereich in den vergangenen Jahren eher hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Größere Kursbewegungen dürfte der Kapitalmarkttag aber kaum auslösen./mis/gl;