Symrise 95.39 CHF 7.44% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Symrise von 117 auf 106 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Add" belassen. Erst die Zukunft werde zeigen, ob das erste Halbjahr wirklich vor allem wegen Sondereffekten schwach gewesen sei, schrieb Analyst Andreas von Arx in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ag/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2023 / 08:23 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.