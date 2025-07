ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Suss Microtec nach vorläufigen Halbjahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Das Hightech-Unternehmen habe das Jahresziel für die Marge reduziert, monierte Madeleine Jenkins in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Das operative Ergebnis (Ebit) in den ersten sechs Monaten habe die Konsensschätzung aber um 8 Prozent übertroffen./rob/edh/zb;