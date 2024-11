NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Süss Microtec mit einem Kursziel von 87 Euro auf "Buy" belassen. Die Kapazitätserweiterung in Taiwan entspreche den Erwartungen, schrieb Analystin Olivia Honychurch am Montagmorgen./ag/gl;