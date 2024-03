NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für STMicroelectronics auf "Hold" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Der Branchenzyklus im Halbleiterbereich beschleunige sich, schrieb Analyst Janardan Menon in einer am Freitag vorliegenden Studie angesichts des Wachstums im Januar. Er geht weiter davon aus, dass der Höhepunkt im ersten Halbjahr 2025 erreicht wird. Ab März sollte die Nachfrage in China wieder anziehen./tih/jha/;