NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Stellantis nach der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Der Autokonzern habe sich entschlossen gezeigt, die Lagerbestände zu reduzieren, sei auf die Barmittelentwicklung sowie den Schutz der Bilanz fokussiert und halte an der Dividenden- und Aktienrückkaufpolitik fest, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/he;