NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Stellantis auf "Market-Perform" belassen. Die von der Europäischen Union vorgeschlagene zeitliche Streckung von Fristen zur Erreichung von CO2-Reduktionen sei für die meisten großen Autohersteller hilfreich, schrieb Analyst Stephen Reitman in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Denn die Mehrzahl neuer elektrobetriebener Fahrzeuge dürfte ab dem Jahr 2026 auf den Markt gebracht werden. Profiteure seien diejenigen, die bislang in puncto E-Autos am weitesten zurücklägen. Stellantis dürfte in diesem Jahr eine ganze Reihe niedrigpreisiger E-Autos auf den Markt bringen./bek/ag;