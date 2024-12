ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Stellantis auf "Buy" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Ungeachtet der Unsicherheiten wegen des Führungswechsels könnte die Anlagestory des Autokonzerns wieder Schwung bekommen, schrieb Analyst Patrick Hummel in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. In der europäischen Branche sei die Aktie die vielleicht attraktivste Wette auf eine Trendwende im Jahr 2025./gl/tav;