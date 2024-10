NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siltronic von 110 auf 100 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Constantin Hesse widmete sich in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison mittelgroßen deutschen Unternehmen. Nach ihren zuletzt massiven Kurskorrekturen setzt er besonders auf Nordex und Sixt. Beim Waferhersteller Siltronic dauere die Bodenbildung weiter an./ag/zb;