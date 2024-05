NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siltronic nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Angesichts der schwachen Nachfrage und den geringen Erwartungen sei dem Hersteller von Halbleiterwafern ein guter Jahresstart geglückt, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer ersten Reaktion am Donnerstag./la/mis;