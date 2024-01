NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens vor Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 195 Euro belassen. Seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für den Technologiekonzern entsprächen weitgehend den durchschnittlichen Markterwartungen, schrieb Analyst Andrew Wilson in einer am Montag vorliegenden Studie. In puncto Auftragseingang liege er 2 Prozent über der Konsensschätzung./edh/tih;