NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 227 Euro auf "Outperform" belassen. Nach der Amtsübernahme von Trump in den USA habe augenblicklich kaum einer eine konkrete Vorstellung, wie es beim Thema Zölle wirklich weitergehe, schrieb Analyst Nicholas Green in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zur europäischen Investitionsgüterbranche. Er versucht nicht, sich an Spekulationen zu beteiligen, sondern mit Ergebnissen aus einer Umfrage bei etwa 40 Unternehmen Fakten zu liefern. EU-Unternehmen setzten schwerpunktmäßig auf "local-for-local"-Beschaffung, agierten also vor Ort. Daher seien nur 30 Prozent der Herstellungskosten "importiert" und von Zöllen bedroht. Siemens habe keine konkreten Zahlen genannt, die Münchner seien in den USA aber gut aufgestellt./ag/ajx;