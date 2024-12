NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Siemens auf "Outperform" mit einem Kursziel von 205 Euro belassen. Dank eines besseren Marktumfelds dürfte Smart Infrastructure (SI) jährliche organische Wachstumsraten erreichen, die über der Zielspanne des Technologiekonzerns lägen, schrieb Analyst Mark Fielding in einem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den SI-Kapitalmarkttag am 12. Dezember. Schon aktuell liege das Wachstum über der Planung des Unternehmens. Die guten Aussichten von SI habe der Markt allerdings schon verstanden. Daher dürfte eine mögliche Erholung von Digital Industries 2025 der größere Kurstreiber sein./gl/nas;