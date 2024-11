NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy nach Zahlen und angehobenen Mittelfristzielen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Analyst Nicholas Green erwartet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie eine positive Reaktion auf die 2028er Ziele. Positiv erwähnte er auch den Ausblick auf das Jahr 2025 in einem Großteil der Sparten. Sorgen bereitet ihm mit Blick auf das kommende Jahr nur die Windkraftsparte Gamesa./tih/edh;