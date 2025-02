NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens Energy von 44 auf 47 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er habe sein Bewertungsmodell für den Energietechnikkonzern an die aktuellen, besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen angepasst, schrieb Analyst Akash Gupta am Mittwoch in einer im Tagesverlauf überarbeiteten Einschätzung./gl/ajx;