NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens Energy von 32,80 auf 38,70 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach dem vierten Geschäftsquartal des Energietechnik-Konzerns hob Analyst Akash Gupta in seiner am Montag vorliegenden Nachbetrachtung seine Schätzungen an - vor allem jene für die Jahre 2026 und 2027. Das mittelfristige Wachstumsziel habe seine Erwartungen übertroffen, doch entscheidend sei die Erfüllung. Außerdem erwähnte er, dass das Management weiteres Wachstumspotenzial durch Künstliche Intelligenz (KI) sehe./tih/ag;