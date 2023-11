NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy nach dem Kapitalmarkttag des Energietechnikkonzerns auf "Neutral" mit einem Kursziel von 13,80 Euro belassen. Eine positive Kehrtwende bei der Windkraft-Tochter Gamesa sei ein langer Prozess, der die Resultate belaste, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die weiteren Geschäfte von Siemens Energy aber hätten gute Perspektiven. Hier seien auch ein höherer Konsens und eine Anhebung der Prognosen durch das Unternehmen nicht ausgeschlossen./ajx/ngu;