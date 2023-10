HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Siemens Energy mit Blick auf einen kolportierten Verkauf der Aktivitäten von Siemens Energy in Indien an die Konzernmutter Siemens auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Diese Beteiligung habe einen Wert von 3,2 Milliarden Euro und sei bislang weitgehend "übersehen" worden, schrieb Analyst Philip Buller in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mit Blick auf die aktuelle Lage sei die Beteiligung eine Schlüsselposition sowohl für Siemens Energy als auch für die Siemens AG./bek/ajx;