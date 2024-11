FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens von 200 auf 210 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Gael de-Bray beschäftigte sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie intensiv mit dem Automations-Markt. Ein Ende des Abwärtszyklus sei in dieser Nische in Sicht und so dürfte der Konzern alles daran setzen, diese Situation zu nutzen. Er verschob den Bewertungszeitraum in die Zukunft. Siemens sei die günstigste Aktie unter den Branchenwerten im Bereich Automation und Elektrifizierung./tih/mis;