NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Shell vor Zahlen zum vierten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 3350 Pence belassen. Das Gas- und Flüssiggasgeschäft dürfte stark gelaufen sein, schrieb Analyst Christyan Malek in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Aktie des Öl- und Gaskonzerns bleibe eine seiner wichtigsten Empfehlungen. Shell habe ein marktführendes Profil mit Blick auf den freien Cashflow und Selbsthilfe-Initiativen./ck/ajx;