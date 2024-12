NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Shell mit einem Kursziel von 3500 Pence auf "Outperform" belassen. Angesichts des schwachen Konjunkturumfelds sowie politischer Unsicherheiten in den USA, Kanada und anderen Ländern sei die Ausgangslage für die Energiekonzerne 2025 vertrackter als gewöhnlich, schrieb Analyst Greg Pardy in seinem am Donnerstag vorliegenden Branchenausblick. Die Bilanzen sähen aber gut aus, und die Ausschüttungspolitik sei von einer anhaltenden Kapitaldisziplin, einem moderat wachsenden Fördergeschäft und der Generierung von Barmitteln geprägt. Gute Fundamentaldaten und attraktive Ausschüttungen bei gedämpften Ölpreisen dürften honoriert werden. Die Titelauswahl werde indes wichtiger als noch im laufenden Jahr. Pardys Favorit ist Shell. Die Aussagen der Briten zu den Gewinnausschüttungen und die starke Bilanz böten im Falle eines Abschwungs Schutz./gl/ag;