NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Shell auf "Buy" mit einem Kursziel von 3000 Pence belassen. Giacomo Romeo aktualisierte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Öl- und Gaskonzern nach dem zum Wochenstart vorgelegten Zwischenbericht und vor dem am 31. Juli anstehenden detaillierten Zahlen zum zweiten Quartal. Seine Schätzung für das bereinigte Ergebnis kappte er und liegt nun unter dem Vara-Konsens./ck;