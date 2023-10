NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Shell auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2800 Pence belassen. Seine Schätzungen für die an diesem Donnerstag anstehenden Quartalszahlen des Ölkonzerns lägen beim Nettoergebnis unter, beim bereinigten operativen Cashflow aber über den Konsensprognosen, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Nach dem schwachen Ausblick anlässlich der Zahlen zum zweiten Quartal habe Shell sich Anfang Oktober indes ermutigend zur laufenden Geschäftsentwicklung geäußert. Auch dank einer überarbeiteten Strategie sowie Veränderungen in der Führungsmannschaft sei die Aktie seit Jahresbeginn um elf Prozent besser gelaufen als der Sektor./gl/bek;