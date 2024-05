ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Shell auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2700 Pence belassen. Der Ölkonzern habe die hohen Erwartungen an das erste Quartal erfüllt, es sei besser als gedacht verlaufen, schrieb Analyst Joshua Stone in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/men;