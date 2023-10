NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Shell nach einem Zwischenbericht zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 3100 Pence belassen. Der Bericht des Ölkonzerns deute auf einen leichten Anstieg der Konsensschätzungen für Gewinn und operativen Cashflow hin, schrieb Analyst Giacomo Romeo in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion./edh/mf;