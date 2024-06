NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Scout24 vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Analyst Marcus Diebel rechnet in einer am Freitag vorliegenden Studie damit, dass der Portalbetreiber eine ähnliche Entwicklung genommen hat wie im ersten Quartal. Der Aktie mangele es an Kurstreibern, solange sich der Immobilienmarkt in Deutschland nicht wieder wandele und der Konkurrenzdruck durch den US-Kontrahenten CoStar nicht besser absehbar sei./tih/ajx;