NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schneider Electric auf "Overweight" mit einem Kursziel von 195 Euro belassen. Vor dem Beginn des Kapitalmarkttages habe der Elektrotechnikkonzern seine Ziele bis 2027 angehoben, schrieb Analyst Andrew Wilson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Prognosen lägen über den aktuellen Konsensschätzungen./ck/gl;