NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Sartorius mit "Underperform" und einem Kursziel von 199 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Labor- und Pharmazulieferer befinde sich mit Blick auf seine Equity-Story an einem kritischen Punkt, schrieb Analystin Delphine Le Louet in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Unternehmen müsse sein Umsatzwachstum rasch wieder beschleunigen. Bei den für 2028 angepeilten Werten für Umsatz und Marge ist die Expertin skeptischer als das Unternehmen. Es gebe keine klaren Anzeichen für eine rasche Erholung des Umsatzwachstums der Sparte Bioprocess Solutions und die Sparte Lab Products & Services fresse weiterhin die Margen auf./la/he;