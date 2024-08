NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Sartorius von 274 auf 243 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. In Reaktion auf die Halbjahreszahlen des Diagnostik-Unternehmens habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für 2024 und 2025 um 33 beziehungsweise 28 Prozent reduziert, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte schraubte zudem seine Umsatzschätzungen für die beiden Jahre um bis zu 7 Prozent nach unten./edh/mis;