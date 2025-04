NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Sartorius vor Quartalszahlen und nach einem Unternehmenskontakt auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 265 Euro belassen. Bei der Sparte Lab Products & Services (LPS) sei der sprunghafte Anstieg des Auftragseingangs im vierten Quartal zwar geringer als bei Bioprocess Solutions (BPS) gewesen, aber dennoch ein deutlicher Hinweis auf die positive Trendwende in der Sparte, schrieb Analystin Delphine Le Louet in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Insgesamt habe sich ihre fundamentale Einschätzung des Laborausrüsters nicht geändert./edh/tih;