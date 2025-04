NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Sartorius auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 275 Euro belassen. Da Life-Science- anders als klassische Pharmaprodukte nicht von den neuen US-Zöllen ausgenommen seien, könnte der Pharma- und Laborausrüster Sartorius ebenso wie Oxford Nanopore und 4basebio von diesen betroffen sein, schrieb Analyst Charles Weston in einem am Donnerstag vorliegenden Branchenkommentar. Bei Sartorius mache das US-Geschäft 34 Prozent des Umsatzes aus, wobei ein Drittel der dort verkauften Produkte auch dort produziert werde. Weston errechnet daraus eine etwa zweiprozentige Belastung der operativen Konzern-Ergebnismarge (Ebitda)./gl/ajx;