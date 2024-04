LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat SAP auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Analyst James Goodman hält es laut einer am Montag vorliegenden Studie zur europäischen Software- und IT-Dienstleistungsbranche für unwahrscheinlich, dass das erste Quartal die positive Dynamik der Fundamentaldaten und Aktienkurse wichtiger Jahresauftaktgewinner (etwa SAP) ins Gegenteil verkehren könnte. Die Erwartungen an den Softwarekonzern aus Walldorf seien "zugegebenermaßen hoch", fügte er an. Goodman rechnet mit einer leichten Beschleunigung des Cloud-Umsatzwachstums und einer Bestätigung der Jahresziele durch SAP. Der Fokus der Anleger dürfte auf den mittelfristigen Zielen liegen./ck/he;