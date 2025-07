NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Diageo anlässlich des Rücktritts von Vorstandschefin Debra Crew mit einem Kursziel von 2780 Pence auf "Outperform" belassen. In der Mitteilung fehlten Gründe für den Wechsel, auch wenn Investoren zunehmend unzufrieden gewesen seien, schrieb Analyst Trevor Stirling am Mittwoch. Aber nicht nur Diageo habe mit den derzeitigen Herausforderungen zu kämpfen. Die Schwäche der US-Spirituosenindustrie etwa habe global alle Hersteller in Mitleidenschaft gezogen. Im Vergleich mit Konkurrenten stehe Diageo mit einem Kursverlust von 43 Prozent seit dem Amtsantritt von Crew zudem immer noch deutlich besser da als die Konkurrenz./rob/ck/ag;