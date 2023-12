LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für SAP mit Blick auf Änderungen in der Konzern-Berichterstattung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 145 Euro belassen. Die Änderungen für die Angaben zu den Konzernsegmenten seien frustrierend, schrieb Analyst James Goodman in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Alles in allem verbessere sich die Berichterstattung des Software-Entwicklers jedoch./bek/gl;