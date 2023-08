NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für SAP nach Zahlen von 154 auf 159 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Softwareanbieter sollte von der Umstellung auf die Cloud mittelfristig merklich profitieren, schrieb Analyst Mark Moerdler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Damit beschreite das Unternehmen den Weg, den schon andere vor ihm erfolgreich gegangen seien./mf/edh;