MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für SAP nach Zahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. Analyst Knut Woller sprach in einer am Dienstag vorliegenden Studie von einem soliden Start des Softwareherstellers in das neue Jahr. Die grundlegenden Wachstums- und Margentreiber seien nach dem ersten Quartal intakt./ck/mis;